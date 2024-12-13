Kasımpaşa-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Eyüpspor Süper Lig maçı canlı yayın izle!

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Kasımpaşa ve Eyüpspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Lacivert-beyazlı ekip, ligde son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Arda Turan'ın öğrencileri ise 15 haftada 26 puan topladı ve 4. sırada kendine yer buldu. Diğer taraftan Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sarı kart cezasından dolayı görev yapamayacak. Eflatun-sarılı takımda ise hücum oyuncusu Samuel Saiz ile kaleci Berke Özer, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak. Peki Kasımpaşa-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, bu akşam Eyüpspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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Hakem Halil Umut Meler düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sarı kart cezasından dolayı görev yapamayacak.

Ben Ouanes, ligde geçen hafta deplasmandaki Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu sezonki dördüncü sarı kart cezasını alan 30 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

Eyüpspor'da ise tedavilerine devam edilen Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eflatun-sarılı takımda hücum oyuncusu Samuel Saiz ile kaleci Berke Özer, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.