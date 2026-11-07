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Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini Alfred Schreuder ile doldurdu

Güncelleme Tarihi:

#Alfred Schreuder#Kasımpaşaspor#Süper Lig
Kasımpaşa, Emre Belözoğlunun yerini Alfred Schreuder ile doldurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 14:54

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından Kasımpaşa'da teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder getirildi.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Alfred Schreuder için imza töreni düzenlendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 54 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen Alfred Schreuder, teknik direktörlük kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta görev yaptı.

 

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#Alfred Schreuder#Kasımpaşaspor#Süper Lig

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