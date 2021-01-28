Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı!
Kasımpaşa, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde bulunan Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyecek.
SÜPER LİG'DE 155 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Süper Lig'de 155 maça çıkıp 9 gol kaydetmişti.
Transferde adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş ile de anılan Tosic, 2018'de 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Çin'e transfer olmuştu.
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