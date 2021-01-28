MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı!
GeriFutbol Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde bulunan Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyecek.

SÜPER LİG'DE 155 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Süper Lig'de 155 maça çıkıp 9 gol kaydetmişti.

Transferde adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş ile de anılan Tosic, 2018'de 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Çin'e transfer olmuştu.

Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı

 

Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle