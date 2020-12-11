Kasımpaşa Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Denizlispor. Kasımpaşa'nın ise ligde attığı son dokuz golün altısı bu zaman diliminde geldi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde en az 10 maça çıkan takımlar arasında Kasımpaşa'dan daha az oyuncu değiştiren tek ekip Denizlispor.

Kasımpaşa'nın evinde attığı son üç Süper Lig golü de Armin Hodzic'ten geldi. 2010/11'den bu yana İstanbul ekibinin daha fazla iç saha golünü üst üste atmayı başaran tek isim, Mayıs-Eylül 2018 arasında Mbaye Diagne'ydi. Kasımpaşa orta sahası Haris Hajradinovic'in geçen sezon iki Süper Lig maçında da gol attığı tek rakibi Denizlispor'du. Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Beşiktaş. Kolombiyalı oyuncu, bu statta çıktığı dört maçta üç gole doğrudan katkı sağladı. Denizlispor forması giyen Hadi Sacko, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Şubat 2019'da Kasımpaşa'ya atmıştı.

Denizlispor, 5 eksikle İstanbul'a gitti

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip 5 eksikle

İstanbul’a hareket edecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Horozlar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleşen son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde, öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman, yapılan taktik çalışmalar ile sona erdi.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılarda tedavileri devam eden Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek kafile listesine dahil edilmedi. Denizlispor'un Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Federico Varela, İsmail Aissati, Recep Niyaz, Eren Kıryolcu, Mert Sarıkuş, Alihan Kalkan, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Muris Mesanovic ve Hugo Rodallega."

Kasımpaşa Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlayacak.. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Denizlispor zincir kırmak istiyor

SÜPER Lig’de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, Oğuz Yılmaz, Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligde bu sezon yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 haftada 6 puan toplayıp düşme hattında sondan ikinci olan Denizlispor, şansının tutmadığı rakibi önünde zincir kırmaya çalışacak.

Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7’sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa’ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak Denizlispor’un maça Pantilimon - Özer, Mustafa, Leismann, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati ve Rodallega ilk 11’yle çıkması bekleniyor.