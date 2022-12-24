Canlı anlatım: Kasımpaşa Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın başında ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda çıkan ve elenme üzüntüsü yaşayan Selçuk İnan, Süper Lig'deki ilk maçında Rıza Çalımbay'lı Sivasspor'a rakip oluyor.

CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 1-1 SİVASSPOR

Goller: 14' Dia Saba, 38' Ben Ouanes

İlk yarı bitti...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Robin, Uğur, Dia Saba, Yatabare.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maç 16.00’da başladı. Hakem Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.