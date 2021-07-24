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GeriFutbol Kasımpaşa, Danimarkalı golcü Nikolai Jorgensen'yi kadrosuna kattı
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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Danimarkalı golcü Nikolai Jorgensen'yi kadrosuna kattı

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Kasımpaşa, Danimarkalı golcü Nikolai Jorgensen'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Feyenoord’un Danimarkalı santraforu Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"

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