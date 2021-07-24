Son Güncelleme:
Kasımpaşa, Danimarkalı golcü Nikolai Jorgensen'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Feyenoord’un Danimarkalı santraforu Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"