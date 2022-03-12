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Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Kasımpaşa#Çaykur Rizespor
Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ile iki ekip 29. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla mağlup ettiği rakibi Çaykur Rizespor. İstanbul ekibi aynı zamanda bu süreçte hiçbir takımın filelerini Rize temsilcisinden daha fazla havalandıramadı. Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Çaykur Rizespor, daha önceki altı ziyaretinde aynı sayıda yenilgi almış ve bu karşılaşmaların tamamında rakip fileleri havalandırmıştı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden ancak bu yenilgiyi son karşılaşmada alan Kasımpaşa, bu sezon seyircisi önünde üst üste iki maçı puansız geçmedi.Süper Lig'de oynadığı son altı maçın dördünü kaybeden Çaykur Rizespor'un, bu süreçte aldığı iki puan da golsüz berabere kaldığı deplasman karşılaşmalarında geldi.

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Çaykur Rizespor, bu beş karşılaşmada da kalesinde en az ikişer gol gördü. 2021/22 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. Çaykur Rizespor ise şu ana kadar kaydettiği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde bulan ekip konumunda.

Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçında Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Kasımpaşa forveti Umut Bozok, bu sezon üç farklı takıma her iki yarıda da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor.

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Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olan Jackson Muleka, Süper Lig'de çıktığı dört maçta altı gole doğrudan katkı sağladı. Muleka, aynı zamanda bu sezon en az 100 dakika forma giyen oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim konumunda.

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığından bu yana takımının attığı dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı. Çaykur Rizespor'un başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden Bülent Korkmaz, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takımdaki görevine ilk üç karşılaşmayı puansız geçerek başlamadı.

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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