Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:52
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig’in 2024-2025 sezonu karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyerek (2 galibiyet, 2 beraberlik) önemli bir istatistiğe imza atmıştı. Peki, Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig’in 2024-2025 sezonunun heyecanlı karşılaşmalarından biri olarak İstanbul'da oynanacak. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a karşı oynadığı son dört maçta mağlup olmadan (2 galibiyet, 2 beraberlik) bu rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazandığı son maçlardan bir tanesini İstanbul’da Eyüpspor’a karşı almıştı.
KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024-2025 sezonunun 23. hafta mücadelesi kapsamında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün, saat 13.00'te Bein Sports 2 ekranlarında olacak.
KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ:
- Kasımpaşa, Süper Lig'deki son dört Çaykur Rizespor maçını kaybetmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik). Bu, Kasımpaşa’nın bu rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini tekrar etme fırsatı sunuyor.
- Çaykur Rizespor, İstanbul’daki son dört Süper Lig deplasmanında galip gelemeyerek (1 beraberlik, 3 mağlubiyet) burada kazanma arzusuyla sahada olacak. Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetlerini 2024’te yakaladılar.
- Kasımpaşa, evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyerek (2 galibiyet, 1 beraberlik) etkili bir performans sergiliyor. En son 2024 yılı Ocak-Mart döneminde böyle bir seriye imza atmışlardı.
- Çaykur Rizespor, İstanbul’daki son yedi Süper Lig deplasmanının sadece birini kazanabildi (6 mağlubiyet). Ancak bu galibiyeti, Eyüpspor’a karşı elde ettiler.
- Kasımpaşa, Süper Lig’de son iki maçında 5’er gol atarak (5-3 Adana Demirspor, 5-4 Hatayspor) önemli galibiyetler aldı. Son kez böyle bir seri 1996 yılında Galatasaray tarafından gerçekleştirilmişti.
- Çaykur Rizespor, son dokuz Süper Lig maçında oynadığı maçların çoğunda istikrarsız sonuçlar aldı (3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet).
- Ali Sowe (Çaykur Rizespor), son iki Süper Lig maçında ağları havalandırarak formunu yükseltti ve üst üste üç maçta gol atma hedefinde. Süper Lig kariyerinde böyle bir seriye son olarak 2023'te Ankaragücü formasıyla imza atmıştı.