Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig’in 2024-2025 sezonunun heyecanlı karşılaşmalarından biri olarak İstanbul'da oynanacak. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a karşı oynadığı son dört maçta mağlup olmadan (2 galibiyet, 2 beraberlik) bu rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazandığı son maçlardan bir tanesini İstanbul’da Eyüpspor’a karşı almıştı.

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024-2025 sezonunun 23. hafta mücadelesi kapsamında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün, saat 13.00'te Bein Sports 2 ekranlarında olacak.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ: