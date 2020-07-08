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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak! Takımda 2 eksik...

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Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak! Takımda 2 eksik...
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı. Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisi, 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

 

Kasımpaşa, Beşiktaşa konuk olacak Takımda 2 eksik...

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