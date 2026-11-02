Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yazdılar: Kabul edilir değil, izahı yok! 'On numarada düşünülmez mi?'

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Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic'in golüyle 2-0 öne geçti.

60. dakikada Winck'in attığı golle durumu 2-1 yapan Kasımpaşa, 87. dakikada Rafferty'nin golüyle skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltirken ev sahibinin puanı 17 oldu.

HÜRRİYET YAZARLARI BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Kasımpaşa beraberliği sonrası Beşiktaş'ı yorumladı.

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UĞUR MELEKE: TROSSARD ON NUMARADA DÜŞÜNÜLMEZ Mİ?

Kasımpaşa bu yıl Süper Lig’in en iyi organizasyonlarından. Geçen sezonki kadrolarından Gueye, İrfan, Becao, Cenk, Cafu, Emre, Opoku gibi isimler gitti. Yerlerine birçok umut vaat eden genç futbolcu transfer edildi. Dünkü dörtlü savunmanın üçü 23 yaş altıydı: Arous, Ilie ve Ayberk... Ayrıca 21 yaşındaki Elson, Emirhan ve Rafferty, 22’lik Jessen, 23’lük Rak Sakyi bu sezonun anahtar adamlarından. Emre Belözoğlu bu genç oyuncu grubundan çok sıkı bir takım yarattı, bu sezon sadece üç maçta birden fazla gol yediler: Galatasaray’dan, Amed’den ve dün Beşiktaş’tan. 10 haftada tek bir yenilgileri var ve pekala Avrupa biletini zorlayabilirler.

Dün belki ikinci yarının hemen başında iki farklı geriye düştüler ama maçı asla bırakmadılar, hem gençliklerinin verdiği enerji, hem de Belözoğlu’nun hamleleriyle sonuna kadar zorladılar Beşiktaş’ı. Sakatlıktan dönen Hajradinovic iki haftadır kumandayı tekrar ele almış durumda. Geçen hafta Benek’e attırdığı golün aynısını dün de denedi, Nübel’e takıldılar. Ardından 60’ta Winck’e attırdı golü. Ve Belözoğlu’nun kulübe kozu Rafferty ile kopardılar puanı.

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CELTIC PARK UYARISI

Bir ayda sekiz maçlık yoğun bir fikstürün içinde olan Vincenzo Italiano’nun bu süreçte zorlandığı kesin. Göreve geldiğinden beri yaptığı en önemli dokunuşlardan biri “bek kullanımı” idi, zaten iki golü de öyle buldu. 28’de iç koridora giren Rıdvan. Trossard’a golü attırdı. 47’de de Murillo benzer bir koşuyla Vlahovic’e asist yaptı. Ve bu iki golün avantajını korumaya çalıştılar kalan 43 dakika boyunca. Ve başaramadılar.

Beşiktaş’ın önünde perşembe gecesi kritik bir Celtic deplasmanı var ve eğer Orkun oraya da yetişemeyecekse bu kez Italiano’nun pencere dışında düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira Orkun ve Miretti’nin eksikliğinde orta sahadaki akışkanlığı bayağı yitirdiler. Ndidi de Salih’le benzer tipte bir futbolcu olduğu için geçmişteki oyun ritmi yakalanamadı. Italiano acaba Celtic Park’ta Trossard’ı 10 numarada düşünemez mi? Bence ikinci-üçüncü blok bağlantısında bir çözüm olabilir Trossard.

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GÜNTEKİN ONAY: REGALO Dİ VINCENZO! (VINCENZO'NUN HEDİYESİ)

Vincenzo Italiano 2-0'dan sonra herhalde maçı kazandım zannetti.

Beşiktaş, yıllardır zorlandığı Kasımpaşa deplasmanında ikinci yarının başında 2-0’ı bulmasına rağmen çok kritik 2 puan kaybetti. Puan cetvelinde üzerindeki 3 takımın da kazandığı bir haftada bu puan kaybı Beşiktaş için çok ağır oldu. Teknik direktör Vincenzo İtaliano 2-0’dan sonra herhalde maçı kazandım zannetti. Önce Junior Olaitan’ı çıkartıp Hyeon-gyu Oh’u sokup çift santrforla oynamaya başladı. Orta sahadan bir kişi eksilen Beşiktaş, hiç tehdit yaşamadığı bir maçta önce kontrolü rakibine verdi ardından da biri gol atan diğeri asist yapan Leandro Trossard ile Amir Murillo gibi 2 tecrübeli, kaliteli top tutan pas yapan futbolcuları çıkarıp uzun süredir oynamayan ve ve asla top tutamayan Taylan Bulut ve Rashica’yı sahaya sürmesi beraberliğe davetiye çıkardı. Ayrıca stoper çıkartıp neden stoper sokulur? Emirhan Topçu neden çıktı ve Tiago Djalo girdi? Savunmanın dengesiyle neden oynanır?

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HER GÜZELİN BİR KUSURU VAR

Şunun da altını çizmek gerekiyor: Beşiktaş’ta sol bek Rıdvan Yılmaz’ın savunma yönü gerçekten de çok zayıf. Siyah-beyazlıların yediği 2 golde de Rıdvan’ın hatası var. Bu kadar övgüler yağdırdığımız Vincenzo İtaliano dün güle oynaya kazanacağı bir maçı adeta hediye etti. Özellikle Murillo-Trossard çıkıp da yerlerine Rashica-Taylan girmesi, orta sahadan Olaitan’ı çıkarıp Oh’u oyuna sokarak 1 kişi eksilmesi kabul edilebilir değil ve izahı da yok.

Her güzelin bir kusuru var derler. Demek ki İtaliano da oyun okuma ve karar verme konusunda eksikleri olan bir teknik adam.

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