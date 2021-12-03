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Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

#Beşiktaş#Can Bozdoğan#Kasımpaşa
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'ın attığı gol ve sonrasında yaşananlar damga vurdu. Genç futbolcunun ağları havalandırmasının ardından Sergen Yalçın'ın sözleri de akıllara geldi.

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Kasımpaşa ile Beşiktaş'ın Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Can Bozoğan'ın attığı gol çok konuşuldu.

Gözden Kaçmasın

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)Haberi görüntüle

Mücadelenin 12. dakikasında Beşiktaş, jeneriklik bir golle öne geçti. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki futbolcusu ceza sahası dışından çektiği sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ta 12 numaralı formayı giyen Can Bozdoğan, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü 12. dakikada Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez deplasmanda oynadığı bir maçın ilk yarısında gol attı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

TAM 6 MAÇ SONRA İLK GOLÜ ATTI

Ayrıca Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Süper Lig'de 6 karşılaşmanın ardından maçtaki ilk golü atan taraf olmayı başardı. Başakşehir, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor mücadelelerinden yalnızca 3 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda ilk golü atamamıştı.

LARIN'IN SERİSİ SON BULDU

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Bu maç öncesi siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de attığı son 3 gol Cyle Larin'e aitti. Can bu golle birlikte takım arkadaşının serisine son verdi.

GEÇEN HAFTA ALKIŞLANMIŞTI

Beşiktaş'ın Giresunspor'a 4-0 mağlup olduğu 14. hafta maçında birçok oyuncu tribünler tarafından ıslıklanırken oyuna sonradan dahil olan Can Bozdoğan, alkışla destek görmüştü.

SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULDU

Genç futbolcunun, Kasımpaşa karşısında attığı gol ve ortaya koyduğu performans sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

SERGEN YALÇIN'IN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında katıldığı televizyon programında Can Bozdoğan için "Can'ın sol ayağı iyi. Yetenekli bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. Onu bu sene kesinlikle kullanacağım. Kesin kullanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ 11'E KOYDU

Beşiktaş’taki orta saha oyuncuların sakat ve formsuzluklarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Can Bozdoğan’a ilk 11’de forma şansı verdi. Can Bozdoğan bu sezon ligde ilk kez görev yaptı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

GOL SONRASI ANLAMLI SEVİNÇ

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Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, bu golü GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'a hediye etti. Can Bozdoğan'ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok'un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...

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#Beşiktaş#Can Bozdoğan#Kasımpaşa

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