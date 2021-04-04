Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Aytaç Kara'nın golü olay oldu! Galatasaray ve Ozan Tufan detayı...

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. hafta maçında Aytaç Kara'nın attığı gol dikkat çekti.

Mücadelenin 18. dakikasında Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda alan Aytaç Kara, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu.

ÜST ÜSTE İKİ GOL CEZA SAHASI DIŞINDAN

Beşiktaş'ın, ligin 31. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında da sarı-lacivetlilerin golü ceza sahası dışından gelmişti. Milli oyuncu, 89. dakikada fileleri havalandırmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlıların, Aytaç Kara'nın golüyle birlikte kalesinde gördüğü son 2 gol de ceza sahası dışından çekilen şutlarla gelmiş oldu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Aytaç Kara'nın transferde sezon sonu için Galatasaray ile ismi anılması da sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı-kırmızılıların puan kaybettiği haftada Beşiktaş ağlarını havalandıran Aytaç Kara'nın performansı ve attığı gol hakkında çok sayıda pylaşım yapıldı.

KARİYERİNDE İLK KEZ

Süper Lig kariyerinde Beşiktaş filelerini ilk kez havalandıran Aytaç Kara, Şubat 2020'den u yana ilk kez ceza sahası dışından gol attı.







4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Fransız oyuncusu N'Koudou, 4 maç sonra ligde ilk 11'de görev yaptı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan N'Koudou; Yeni malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

GHEZZAL'IN YERİNE NECİP

Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal'in yerine Necip Uysal ilk 11'de forma giydi.

Necip Uysal savunmanın sağında görev alırken, sezon başından beri bu bölgede forma giyen Valentin Rosier orta sahanın sağında oynadı.

ŞENOL CAN TAKIMINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti. Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı.