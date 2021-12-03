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Canlı Anlatım: Kasımpaşa Beşiktaş maçı

#Süper Lig#Kasımpaşa#Beşiktaş
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Beşiktaş maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Haberimizde Kasımpaşa Beşiktaş maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Kasımpaşa: 0

Beşiktaş: 1

Goller: 12' Can Bozdoğan

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

SARI KART SINIRINDA İKİ FUTBOLCU VAR

3 sarı kartı bulunan Josef De Souza ve Welinton, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu da oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada Vodafone Park Stadı’nda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE KADRO BİLGİLERİ

Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

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Beşiktaş ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, Nisan-Aralık 2016 arasından bu yana rakibini ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, daha önceki dört karşılaşmayı da üçer gol yiyerek kaybetmişti. Kasımpaşa'ya konuk olduğu son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Beşiktaş, daha önceki 11 karşılaşmada mağlup olmamıştı. Beşiktaş'ın Nisan 2016'dan bu yana deplasmanda Kasımpaşa'dan daha fazla mağlup olduğu tek rakibi İstanbul Başakşehir. Kasımpaşa, Süper Lig'de cuma günleri oynadığı son 17 iç saha maçının sadece ikisini kaybederken; bu karşılaşmalarda 2.1 gol ortalaması yakaladı.

Son dört Süper Lig maçından puansız ayrılan Beşiktaş, daha uzun bir yenilgi serisini en son Nisan-Ağustos 1996 arasında yaşadı. Deplasmandaki yenilgi serisi de dört maça çıkan siyah-beyazlıların, lig tarihinde tek sezondaki en uzun serisi 1977/78'in ilk beş dış saha karşılaşmasında yaşandı.
Bu sezon Süper Lig'de kontratak golü bulamayan takımlar arasında en fazla hızlı hücum yapan ekip Beşiktaş. Bu 10 kontratağı da şutla sonlandıran siyah beyazlılar, bu alanda da ligde en yüksek sayıya sahip iki takımdan biri konumunda.

2021/22 Süper Lig sezonunda deplasman maçlarının ilk yarılarında gol atamayan tek takım Beşiktaş. Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'un ardından iç saha karşılaşmalarının ilk devrelerinde en fazla gol yiyen ekip konumunda. Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, iç sahada çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisinde gol atmayı başardı.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son üç golü kaydeden Cyle Larin, Talisca'dan bu yana siyah-beyaz formayla tek sezonda 4+ gollük seri yakalayan ilk isim olmak istiyor. Talisca o dönem yakaladığı serinin son iki golünü Kasımpaşa filelerine göndermişti. Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı sekiz maçın yedisini kaybeden Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, daha fazla yenilgiyi sadece Trabzonspor'dan aldı. Kasımpaşa'ya rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının altısında en az ikişer gol sevinci yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sadece son karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Beşiktaş

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