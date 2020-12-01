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GeriFutbol Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
Haber Giriş: 01.12.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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