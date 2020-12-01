Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.