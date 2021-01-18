Kasımpaşa BB Erzurumspor maçı saat kaçta? İşte maç önü notları ve istatistikler

Süper Lig'de oynadığı son 15 maçın sadece birini kazanan BB Erzurumspor, tek galibiyetini Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada aldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçı kazanamayan Kasımpaşa, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Nisan 2014-Kasım 2015 arasında yaşamıştı.

Süper Lig tarihinde hiçbir İstanbul takımını mağlup edemeyen BB Erzurumspor, son yedi karşılaşmadan puan çıkaramadı ve son üç maçta gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon Süper Lig maçlarında en kısa süre önde oynayan takım BB Erzurumspor. Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de en az duran top golü bulan takım. Ligde şu ana kadar bu şekilde BB Erzurumspor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip ise Fenerbahçe. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan. BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Emrah Başsan'ın doğrudan katkısı var.

KASIMPAŞA BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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