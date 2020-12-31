MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa başkan vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı.
GeriFutbol Kasımpaşa başkan vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa başkan vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa başkan vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı.
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, başkan vekili Hilmi Öksüz'ün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uydulanan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmştır.

Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kasımpaşa başkan vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle