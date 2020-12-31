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Kasımpaşa başkan vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, başkan vekili Hilmi Öksüz'ün koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uydulanan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmştır.
Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
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