Canlı Anlatım İzle | Kasımpaşa Başakşehir maçı

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Kasımpaşa: 0

Başakşehir: 1

Goller: 36' Chadli

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.

Medipol Başakşehir XI: Volkan Babacan; Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner; Tolga Ciğerci, Mehmet Topal; Visca, Giuliano, Aleksic; Chadli.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, en son 2015/16 sezonunda Başakşehir'den iki maçta da puan alabildi. Kasımpaşa ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Başakşehir, lig tarihine rakibine karşı üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Başakşehir'i konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Kasımpaşa, öncesindeki beş karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçından puansız ayrılan ve her karşılaşmada en az ikişer gol yiyen Başakşehir, bu süreçte rakip filelere beş gol gönderebildi.

Süper Lig'de üç maçtır sahadan birer puanla ayrılan Kasımpaşa, daha uzun bir beraberlik serisini en son Kasım-Aralık 2013 arasında yaşadı. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında sadece bir gol atabilen ancak kalesini üç kez gole kapatan Başakşehir, tek galibiyetini fileleri havalandırdığı tek karşılaşmada yaşadı. Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, kariyerinde üç gol katkısı yaptığı tek Süper Lig maçını Başakşehir'e karşı oynadı.



2021 takvim senesinde takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden Süper Lig oyuncusu, Kasımpaşa formasıyla rakip fileleri sekiz kez havalandıran Isaac Thelin Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Kasımpaşa. Kasımpaşa'ya rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman, rakibine en son Aralık 2015'te Konyaspor'u çalıştırdığı dönem deplasmanda mağlup oldu.

KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçında beş futbolcu oynayamayacak.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Mahmut Tekdemir, bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Türüç ile tedavileri süren Cemali Sertel, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım da yarın forma giyemeyecek.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Kasımpaşa maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

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