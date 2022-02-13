Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında galibiyet mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, evinde olmanın avantajını kullanıp çıkış yakalamayı hedefliyor.
Kasımpaşa A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Kasımpaşa A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Kasımpaşa - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Ahmet, Travnik, Hadergjonaj, Tunay, Umut
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Furkan, Milunovic, Borja, Novais, Efkan, Emre, Efecan, Candeias, Eduardo