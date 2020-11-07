Kasımpaşa Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa'da Aytaç Kara ve Tarkan Serbest, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gerard Gohou ve Julian Jeanvier ise sakatlıkları nedeniyle maça dahil olamayacak. Antalyaspor'da ise sınırdaki oyuncu Veysel Sarı. Amilton ile Adis Jahovic kırmızı kart cezası, Jean-Armel Drole ve Serdar Gürler ile sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında olmayacaklar.



KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Hodzic, Yusuf, Koita

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Ribeiro, Orgill, Podolski