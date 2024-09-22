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Kasımpaşa-Antalyaspor maçı canlı izle | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Antalyaspor
Kasımpaşa-Antalyaspor maçı canlı izle | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 11:38

Kasımpaşa ve Antalyaspor, Süper Lig 6. hafta da karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa şu ana kadar oynadığı maçlarda sahadan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor ise çıktığı 5 maçın ardından hanesine 9 puan yazdırarak ligde 9. sırada yer alıyor. Peki Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Kasımpaşa ve Antalyaspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverler heyecanlı mücadelenin canlı yayın bilgisini merak ediyor. İki ekip de mücadeleden galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine eklemek istiyor. İşte Kasımpaşa-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT, KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ve Antalyaspor maçı bugün (22 Eylül) saat 17.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Antalyaspor

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