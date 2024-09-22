Kasımpaşa-Antalyaspor maçı canlı izle | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Kasımpaşa ve Antalyaspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverler heyecanlı mücadelenin canlı yayın bilgisini merak ediyor. İki ekip de mücadeleden galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine eklemek istiyor. İşte Kasımpaşa-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT, KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ve Antalyaspor maçı bugün (22 Eylül) saat 17.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.