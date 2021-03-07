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GeriFutbol Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında 5 eksikle gidiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında 5 eksikle gidiyor

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Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında 5 eksikle gidiyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.

2021’in yenilmeyen tek teknik direktörü Ersun Yanal
2021’in yenilmeyen tek teknik direktörü Ersun Yanal

- Kasımpaşa'da eksikler

İstanbul ekibinde, cezalı Derrick Luckassen ile sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest yarın oynayamayacak.

Uzun süredir kadro dışı durumunda bulunan Fode Koita da yarın forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Aytaç Kara ise bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

 

Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında 5 eksikle gidiyor

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