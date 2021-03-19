Kasımpaşa, Ankara'ya 5 eksikle gidiyor

Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, dış sahada 11 Ocak'tan bu yana süren galibiyet özlemine de son vermeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda son galibiyetini 18. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek elde etmişti.

Yaptığı maçların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 15. sırada girdi.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği ise 24 puanla son sırada yer alıyor.

İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Tomas Brecka ve Armin Hodzic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Kristijan Bistrovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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