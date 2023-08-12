Canlı | Kasımpaşa Ankaragücü maçı

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Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Kasımpaşa 1-0 Ankaragücü

30' Aytaç Kara

Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonun açılış haftası maçını evinde oynarken, bugüne kadar çıktığı iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de mücadele ettiği son sekiz sezonda da ilk hafta maçını kazanamayan Ankaragücü, en son 2007/08 sezonuna Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek başladı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son ziyaretinde Ümraniyespor'u 2-1 yenerek alan Ankaragücü, bu deplasmanda üst üste iki zaferi en son Şubat-Nisan 2009 arasında yaşadı.İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son ziyaretinde Ümraniyespor'u 2-1 yenerek alan Ankaragücü, bu deplasmanda üst üste iki zaferi en son Şubat-Nisan 2009 arasında yaşadı.

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Kasımpaşa'nın yeni transferi Kenneth Omeruo, Süper Lig'de daha önce forma giydiği iki sezonluk süreçte kendi kalesine en fazla gol atan iki oyuncudan biriydi. Ankaragücü geçen sezon Ali Sowe'un gol attığı 10 Süper Lig maçının sekizini kazanırken, diğer iki karşılaşmada deplasmanda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Bu sezon Süper Lig'de takım çalıştıran teknik direktörler arasında, açılış haftalarında mağlubiyet almadan en fazla maça çıkan isim Kemal Özdeş.İstanbul takımlarına konuk olduğu son 17 Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Ümraniyespor'u yenerek alan Tolunay Kafkas, kariyerinde sadece bir kez bu deplasmandan üst üste iki zaferle ayrıldı.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Fall

Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hanousek, Tolga, Djokanovic, Beridze, Efkan, Sowe

Kasımpaşa Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi son notlar

Kasımpaşa Ankaragücü maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.