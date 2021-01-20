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GeriFutbol Kasımpaşa, Ankara deplasmanına 5 eksikle gidiyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Ankara deplasmanına 5 eksikle gidiyor!

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Kasımpaşa, Ankara deplasmanına 5 eksikle gidiyor!
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı 18 müsabakanın 4'ünü kazanıp, 3'ünde berabere kalan ve 11'ini kaybeden MKE Ankaragücü ise 15 puana sahip.

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Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Fode Koita, Gilbert Koomson ve Tarkan Serbest kırmızı kart cezalısı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.

 

Kasımpaşa, Ankara deplasmanına 5 eksikle gidiyor

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