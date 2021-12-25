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Canlı anlatım: Kasımpaşa Altay maçı

#Süper Lig#Kasımpaşa#Altay
Canlı anlatım: Kasımpaşa Altay maçı

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Altay karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Altay karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 1-0 ALTAY

GOL: 34' Donk

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hajradinovic, Ben Ouanes, Donk, Eysseric, Ahmet Engin, Evren Elmalı, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan, Umut Bozok

Altay: Lis, Poko, Cebrail, Kazımcan, Naderi, Pinares, Björkander, Zeki, Kappel, Thiam, Paixao

Kasımpaşa ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Altay, aldığı dört galibiyette de rakibine gol izni vermedi. Bu sezon evinde oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Kasımpaşa, bu iki galibiyeti de kalesini gole kapattığı karşılaşmalarda aynı skorlarla aldı. Altay, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı deplasmanda üç kez mağlup eden ilk İzmir takımı olmak için sahaya çıkıyor.

2021/22 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Kasımpaşa, kalesinde daha yüksek bir sayıyı en son 2018/19 sezonunda gördü. Bu sezon Süper Lig'de yedi gole ulaşan Umut Bozok, daha önceki üç lig sezonunda forma giydiği 62 karşılaşmada beş gol atabilmişti. 2021 takvim senesinde üç asist yapan Ryan Donk'un, Süper Lig kariyerinde en fazla gol pası verdiği sene 2015.

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Süper Lig kariyerinde ikinci kez üst üste iki maçta gole katkı sağlayan Andre Biyogo Poko, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 58 karşılaşmada yapabilmişti. İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Mustafa Denizli, tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'ı iç sahada yenerek aldı. Denizli'nin deplasmanda mağlup ettiği son İstanbul temsilcisi, 2000/01 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken 2-1 yendiği İstanbulspor'du.

 

KASIMPAŞA ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa Altay maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Altay

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