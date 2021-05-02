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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk edecek

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Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, ligde 38. haftayı bay geçti. 36 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 37 müsabakanın 16'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 12'sini kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanla beşinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 2-1 kazanmıştı.

 

Kasımpaşa, Alanyasporu konuk edecek

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