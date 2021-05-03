Kasımpaşa Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, ligde 38. haftayı bay geçti. 36 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Alanyaspor'a rakip olduğu ilk dokuz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Kasımpaşa, daha sonraki altı karşılaşmada dört yenilgi aldı. Süper Lig'in ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bugüne kadar sadece 2017/18 sezonundaki iki maçta da rakibine yenildi. Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan son 10 resmi maçın yedisinde birer kırmızı kart çıktı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Kasımpaşa, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı.

Deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçının birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini 2+ gol atabildiği tek karşılaşmada Trabzonspor'dan aldı. Sahasında oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Kasımpaşa, en son 2014/15 sezonunda üç maçlık gol hasreti yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son dört deplasman maçında gol atamayan Alanyaspor, en üst lig tarihinde daha uzun bir suskunluk yaşamadı.

Kasımpaşa formasıyla görev yaptığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe filelerini havalandıran Haris Hajradinvoic, Türkiye kariyerinde üst üste iki karşılaşmada gol atamadı.

Son Süper Lig maçında penaltıdan Fenerbahçe filelerini havalandıran Kasımpaşa sağ beki Florent Hadergjonaj, lig kariyerinde daha önce görev yaptığı 101 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, Kasımpaşa deplasmanında ilk 11 başladığı iki Süper Lig maçında birer golde pay sahibi oldu.

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