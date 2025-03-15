Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa, bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 12. sırada girdi. İstanbul ekibi, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi. Alanyaspor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ile 11 mağlubiyetle 31 puana ulaştı ve 13. sırada yer aldı. Akdeniz temsilcisi, son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle bilgisi...

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 15 Mart Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Enes, Janvier, Cordova, Yusuf, Sporar.