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Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

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Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kasımpaşa Alanyaspor maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 10:41

Kasımpaşa, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kasımpaşa Alanyaspor maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa, bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 12. sırada girdi. İstanbul ekibi, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi. Alanyaspor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ile 11 mağlubiyetle 31 puana ulaştı ve 13. sırada yer aldı. Akdeniz temsilcisi, son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle bilgisi...

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kasımpaşa Alanyaspor maçı muhtemel 11ler

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 15 Mart Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Enes, Janvier, Cordova, Yusuf, Sporar.

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