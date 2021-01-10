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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Alanya deplasmanında! Takımda 2 eksik...

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Kasımpaşa, Alanya deplasmanında! Takımda 2 eksik...
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Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.

Alanyaspor, Kasımpaşayı konuk edecek Takımda 2 önemli isim cezalı...
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Takımda 2 önemli isim cezalı...

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa, Alanya deplasmanında Takımda 2 eksik...

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