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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti

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Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.

 

Kasımpaşa, Ahmet Oğuzu transfer etti

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