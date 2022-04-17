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Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ile heyecan dolu mücadele devam edecek. Bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde Avrupa Kupaları için yeniden potaya girecek olan Adana Demirspor, tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.