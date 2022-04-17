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Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Kasımpaşa Adana Demirspor#Kasımpaşa#Adana Demirspor
Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı, Avrupa Kupalarına gitmek isteyen deplasman ekibi için önem arz ediyor. Kasımpaşa karşısında 3 puan alabilmek için tüm şartları zorlayacak olan Adana ekibi, Montella'nın belirleyeceği en iyi 11 ile sahada olacak. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ile heyecan dolu mücadele devam edecek. Bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde Avrupa Kupaları için yeniden potaya girecek olan Adana Demirspor, tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. 

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