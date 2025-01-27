Kasımpaşa 5-4 Hatayspor maç özeti (Süper Lig)

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Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. 9 golün atıldığı maçta Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hajradinovic, 39. dakikada Kilama (k.k.), 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 76. dakikada Winck kaydetti.

Hatayspor'un sayıları ise 16. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel ve 45+11 ile 58. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.

Konuk ekipte Calvo, 9. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu skorun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 25'e yükseltti ve 12. sırada yer buldu. Son 5 maçta 4. kez yenilen Hatayspor ise 10 puanla 18. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Hatayspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Calvo, Mamadou Fall’a yaptığı faul sonrası VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

15. dakikada Opoku’dan sıyrılan Fernandes’in sol taraftan içeriye yerden pasında Aboubakar’ın kontrol edemediği topa Boutobba sol ayağıyla gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-1

19. dakikada Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, sağ üst köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.

20. dakikada Görkem’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içerisinde iyi yükselen Cemali’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada Winck’ten aldığı pasta sağ çaprazda dar bir açıdan Hajradinovic şutunu çekti. Yerden gelen topu kaleci Erce ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

39. dakikada Aytaç’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sadık yakın direkten kafayla içeri gönderdi. Savunmada Klima’nın ters vuruşunda top kaleci Erce’nin yanından ağlara gitti. 2-2

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42. dakikada Görkem’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Cemali’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek sol köşeden ağlara gitti.

45. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+10. dakikada hakem, bir önceki pozisyonda Opoku'nun ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşunda topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

45+11. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 2-3

MAÇTAN DAKİKALAR (iKİNCİ YARI)

54. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta pası alan Brekalo’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından sekti ve ceza alanı içinde Aytaç tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 3-3

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58. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası içeri doldurulan topta arka direkte iyi yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı üst köşeden kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 3-4

69. dakikada Winck’in ceza sahası içi sağ çaprazdan altı pasa gönderdiği pasta Fall, topu filelere gönderdi. 4-4

76. dakikada Ben Ouanes’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kesme ortasında arka direkte iyi yükselen Winck, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 5-4

85. dakikada Abdulkadir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye’nin altı pas içerisinde karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Bamgboye tekrar şutunu çekti kaleci kornere çeldi.