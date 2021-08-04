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GeriFutbol Kasımpaşa 5 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Hazırlık maçı)
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Futbol
Haber Giriş: 04.08.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa 5 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Hazırlık maçı)

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Kasımpaşa 5 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Hazırlık maçı)

Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstanbul temsilcileri, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde karşılaştı.

Kasımpaşa, 23. dakikada Kevin Varga, 29. dakikada Yusuf Erdoğan ve 36. dakikada Umut Bozok'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı. Lacivert-beyazlı ekip, Umut'un 50. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı: 4-0. Fatih Karagümrük, 55. dakikada Andrea Bertolacci'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 4-1'e getirdi.

Umut Bozok, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 3'üncü, takımının ise 5'inci golünü kaydetti: 5-1. Kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

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