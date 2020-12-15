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Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor maç sonucu

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Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor maç sonucu
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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  • Kasımpaşa - Muğlaspor maçından fotoğraflar
  • Kasımpaşa - Muğlaspor maçından fotoğraflar
  • Kasımpaşa - Muğlaspor maçından fotoğraflar
  • Kasımpaşa - Muğlaspor maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kasımpaşa, rakibini Hodzic (2), Lima Carius, Yasin Dülger ve Anıl Koç'un golleriyle 5-0 mağlup etti.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, bir önceki turda da Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0'lık skorla elemişti.

Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor

22' Lima Carius, 25' Hodzic, 39' Yasin, 53' Hodzic, 57' Anıl Koç

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Doğucan, Brecka, Haddadi, Mehmet, Aytaç, Tarkan, Lima Carius, Anıl Koç, Yasin Dülger, Hodzic

Muğlaspor: Nusret, Polat, İlkay, Cantürk, Murat Can, İbrahim, Burak Yılmaz, Nizamettin, Ömer Faruk, Barış Sungur, Erol Aydın

Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor maç sonucu

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