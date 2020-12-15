Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor maç sonucu

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kasımpaşa, rakibini Hodzic (2), Lima Carius, Yasin Dülger ve Anıl Koç'un golleriyle 5-0 mağlup etti.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, bir önceki turda da Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0'lık skorla elemişti.



Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor



22' Lima Carius, 25' Hodzic, 39' Yasin, 53' Hodzic, 57' Anıl Koç

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI 11'LERİ



Kasımpaşa: Ertuğrul, Doğucan, Brecka, Haddadi, Mehmet, Aytaç, Tarkan, Lima Carius, Anıl Koç, Yasin Dülger, Hodzic

Muğlaspor: Nusret, Polat, İlkay, Cantürk, Murat Can, İbrahim, Burak Yılmaz, Nizamettin, Ömer Faruk, Barış Sungur, Erol Aydın

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