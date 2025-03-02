Kasımpaşa 3-3 Galatasaray maç özeti (Süper Lig)

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, Osimhen'in 12. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes'in 52. dakikada attığı golle skorda eşitliği sağladı.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Kasımpaşa, Josip Brekalo'nun 61. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Galatasaray'da 69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sara topu ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Davinson Sanchez kafayla topu ağlara göndererek durumu 2-2'ye getirdi.

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Kasımpaşa yediği golün şokunu atlatamamışken Muslera'nın kullandığı uzun kaleci vuruşunda Piatkowski topu kalecisine oynamak isterken top Osimhen'in önüne düştü. Nijeryalı golcü 71. dakikada golü atarak takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-3

Kasımpaşa'da 85. dakikada Can Keleş ceza sahası içinde Cuesta tarafından formasından çekilerek yere düşürüldü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kasımpaşa'da penaltı vuruşunu kullan Haris Hajradinovic topu ağlarla buluşturarak skorda bir kez daha eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 65 puana, Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak, Galatasaray ise Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında arka direkte topu kontrol eden Brekalo'nun ceza sahası için sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera çıkardı.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında ön direkte kaleci Gianniotis ile topa hamle yapan Osimhen yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Gianniotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

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12. dakikada Galatasaray öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda top sol kanattaki Brekalo'nun önünde kaldı. Oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

26. dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazında yerden çektiği şutu Muslera kurtardı.

28. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa boş pozisyonda kayarak dokunan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

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32. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Winck'in plase vuruşunda kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 1-0 üstün bitirdi.

52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes’e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

57. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasında topu alan Osimhen’in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada orta sahada Torreira’dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo’ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo’nun sol çaprazdan şutunda Frankowski’ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

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69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara’nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

71. dakikada Muslera’nın uzun topunda Frankowski’nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen’in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3