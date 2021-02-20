Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük (Maçın golleri ve özeti)

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadele Kasımpaşa'nın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 20. dakikada Isaac Thelin, 59 ve 68. dakikalarda Yusuf Erdoğan atarken Karagümrük'ün sayılarını 14. dakikada Enzo Roco ve 80. dakikada Lucas Castro kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç sonra galibiyet alan Kasımpaşa puanını 29'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.



MAÇIN ÖYKÜSÜ - UĞUR YAPICI



İLK YARI

Ülke genelinde bir haftadır süren hava şartları nedeniyle takımlar zemin ve yağışların etkisiyle geçtiğimiz hafta teknik anlamda izleyenlere etkili bir performans gösterememişti. Bugünkü karşılaşmada ise hava şartlarının futbol oynamaya elverişli olması ve stat zeminin iyileştirilmesi bu durumu geride bıraktığımızı gösterdi. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte Hajradinovic’in kart cezası nedeniyle olmayışı Kasımpaşa’nın oyunu açısında büyük handikaptı, konuk ekip Karagümrük’te ise en önemli isimlerden Borini’nin maçtan bir gün önce midesinden rahatsızlanıp kadrodan çıkarılması göze batan nokta olarak öne çıktı. Maça geldiğimizde ise karşılaşmaya hızlı başlayan Kasımpaşa oldu, maçın 3. Dakikasında Hozdic’in kafa vuruşunu son anda çıkaran kaleci Aykut takımın adeta maça 1-0 geride başlamasına engel oldu.



Maçın 10. dakikasını gördüğümüzde Kasımpaşa’nın etkili oyunu devam ediyordu. Karagümrük’ün oyun kurmasına izin vermeyen ve 3. bölgedeki baskıyla rakibini çıkarmayan ev sahibi ekip galibiyete ihtiyacı olan taraf olduklarını göstermişti. Ancak 14. dakikada Karagümrük tehlike yarattığı tek atakta Lucas Biglia’nın usta işi serbest vuruşunda Roco’nun kafasından golü geldi. Serbest vuruş öncesi kenarda diz çökmüş bekleyen Şenol Can hoca gol sonrası takımına yeniden talimatlar yağdırmaya başlamıştı. Çabuk silkelenen Kasımpaşa ise 19. Dakikada Bistrovic’in ortasında Thelin’in harika kafa vuruşu ile eşitliği yakaladı. Golcü oyuncu son dönemde gerçekten çok etkileyici, İsveçli forvet son dört maçta dört gol ile oynayarak Kasımpaşa’nın attığı gollerin ortalama yüzde 70 oranına direkt etki etti! Semt derbisindeki iki takımın forvetlerini mukayese ettiğimizde Thelin ve Kemal Ademi arasında büyük bir fark olduğunu statta 30 metreden ya da televizyondan 10 dakika izleyince de fark ediyordunuz.



Thelin’i bir kenara bıraksak bile Fenerbahçe’den kiralanan Ademi, Karagümrük cephesinde taraftarları hiç mutlu edemedi. Saha kenarından hocası Şenol Can’ın “Pres yap Ademi” sözleriyle kaleci Aykut ile beraber en çok uyardığı isim olan Kemal Ademi, Fatih ekibinin zayıf karnı olarak hep göze battı. Karşılaşmanın sertleşmesi ile oyun ara ara dururken sonrasında öne çıkan pozisyon 38. dakikada geldi. Thelin’in öneminden bahsettiğimiz dakikalarda İsveçli golcü ceza sahası içinde Hodzic’e tehlike yaratan bir pas bırakırken Kasımpaşa Hodzic ile gole bir kez daha yaklaştı.



İlk devrenin sonuna doğru gelirken Karagümrük’ün oyun kuramaması manidardı. Son sekiz maçında beş galibiyet alan mağlubiyetlerini ise Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı yaşayan Karagümrük’te Borini gibi rakiplerine tehdit oluşturan bir ismin olmayışı etkisini gösterdi. Yine de konuk ekip adına “kalite” ihtiyacını karşılayan ise Biglia ve Bertolacci oldu. Biglia’nın ustaca ortasının Enzo Roco gole çevirmişti İlk devrenin bitmesine yakın bu sefer Bertolacci’nin ceza sahası içinde bıraktığı pas arkadaşları tarafından değerlendirilemedi ve Semt Derbisi’nde ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

2. Yarıya Karagümrük ilk devre eksik kaldığı topla oynamayı daha fazla yaparak başladı. Hodzic’in şutu ve şık çalımları 50. dakikalarda Kasımpaşa adına öne çıkan tarafken bu anlardan hemen sonra Hodzic yine ceza sahası içine girerek topu Yusuf ile buluşturdu. Savruk Karagümrük defansının boşluğunu değerlendiren Yusuf Erdoğan, yeteneğini gösteren bir gole imza attı ve Kasımpaşa skoru 1-0’dan 2-1 getirdi.

Karagümrük geriye düştükten sonra Şenol Can hoca Salibur’u oyundan alıp Jimmy Durmaz’ı sahaya sürdü. İkinci yarıyla beraber topa daha çok sahip olmak isteyen Fatih ekibinde maça başlarken ki ana plan hızlı kanatlarla kontra atak taktiği iken Jimmy ile bu hamle değişmişti ancak bu değişiklik Karagümrük’te tutmadı. 68. Dakikada Kasımpaşa’yı öne geçiren Yusuf Erdoğan bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-1 öne geçirdi. Karagümrük defansı uyurken kaleci Aykut da onlara ayak uydurunca Yusuf yine fırsatı kaçırmadı.

Skoru rakibine veren Karagümrük’te maçın başından itibaren “yokluğu” ile saç baş yolduran Kemal Ademi 70. dakikada yerini Sobiech’e bıraktı. Karagümrük tarafının Ademi’ye bu kadar sabretmesini anlayabilmiş değilim ve bu maçta ilk 11 kredisini bana göre tüketti. Castro 80. dakikada skoru 3-2’ye getirip Karagümrük’ü umutlandırsa da karşılaşmada başka gol olmadı ve “Semt Derbisi”nde kazanan Kasımpaşa oldu. Mücadele gücü yüksek Beş gollü bir maçı geride bıraktık. Kasımpaşa’nın üç puana fazlasıyla ihtiyacı vardı ve uzun süre sonra istediğini alırken Fuat Çapa ve ekibi bu galibiyetle şüphesiz derin bir nefes aldı.

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