Kasımpaşa 3-2 Denizlispor (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-2'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa ile Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 36 ve 42. dakikada Koita, 51. dakikada Varga kaydetti.
Denizlispor'un golleri ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada Rodallega'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa'nın puanı 15'e yükseldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 6 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasında sol kanatta topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Koita'nın altıpasın önünde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-0.
39. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği sağladı. Bergdich'in kullandığı serbest atışta Sagal'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu altıpasın önünde Recep Niyaz kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Ramazan Köse'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
42. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Varga'nın sağdan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita
Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodalleg
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