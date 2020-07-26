Kasımpaşa 3-2 Başakşehir

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Kasımpaşa ile Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Kasımpaşa 3-2 kazandı. Ev sahibinin gollerini 8 ve 27. dakikalarda Fode Koita, 62. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Başakşehir'in sayılarını ise 78'de Demba Ba ve 80'de Edin Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından şampiyon Başakşehir sezonu 69 puanla tamamladı. Kasımpaşa ise 43 puanla Göztepe'yi geçerek sezonu 10. sırada tamamladı.

KASIMPAŞA 3-2 BAŞAKŞEHİR

GOLLER: 9' Koita, 27' Koita, 62' Yusuf Erdoğan, 78' Demba Ba, 80' Edin Visca

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9' Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağlarla buluştu. Koita bu sezon 11. golünü attı.

18' Kasımpaşa'da Aytaç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

27' Yine Koita attı! Thiam'ın ceza sahasının sağından arka direğe yaptığı ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Koita bir kez daha ağları sarstı.

29' Mehmet Topal sarı kart gördü.

36' Başakşehir'de Aziz Behich'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan'da kaldı.

40' Başakşehir'de Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

44' Başakşehir'de Eljero Elia, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi (2-0)

46' Başakşehir 2. yarıya 3 değişiklikle girdi. Elia, Mehmet Topal ve Aziz Behich kenara geldi. Mahmut Tekdemir, Demba Ba ve Clichy oyunda

56' Thiam ceza alanı solundan sıfıra inerken içeri çevirdi, Yusuf arka direkte boş kaleye gönderemedi topu.

58' Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.

62' Koita'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağları havalandırdı.

72' Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut direğin yanına çarpıp auta çıktı.

76' Quaresma'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Thiam'ın vuruşu direkten döndü.

78' Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde çok iyi bir kafa vuruşu yapan Demba Ba'nın şutu ağlarla buluştu.

80' Clichy'nin sol kanattan uzak direğe doğru yaptığı yerden ortasına ceza sahasının sağ çaprazından sert bir vuruş yapan Visca'nın şutu bir kez daha ağları sarstı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 78 Jorge Fernandes), Thiam (Dk. 79 Anıl Koç), Koita (Dk. 89 Gohou)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal (Dk. 46 Demba Ba) Ponck, Aziz Eraltay (Dk. 46 Clichy), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Dk. 73 Crivelli), Visca, Aleksic (Dk. 73 Epureanu), Elia (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Gulbrandsen

Goller: Dk. 9 ve 27 Koita, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 78 Demba Ba, Dk. 80 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 85 Jorge Fernandes (Kasımpaşa)

KUTLAMALAR BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi kulüpte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

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