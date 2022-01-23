Kasımpaşa 3-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Gavranovic ile öne geçen Kayserispor'da Yasir, 14. dakikada kendi kalesine attığı golle skor dengeye geldi.

İstanbul ekibi, 37. dakikada Umut Bozok ve 53. dakikada Ahmet Engin ile iki gol daha buldu.

Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini alan Kasımpaşa, 27 puana yükseldi. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic.