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Kasımpaşa 3-1 Hatayspor (Maçın özeti ve goller)

#Kasımpaşa#Hatayspor#Kasımpaşa Hatay
Kasımpaşa 3-1 Hatayspor (Maçın özeti ve goller)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa - Hatayspor maçından fotoğraflarKasımpaşa - Hatayspor maçından fotoğraflar
Kasımpaşa - Hatayspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Valentin Eysseric, 6. dakikada Umut Bozok ve 50. dakikada Michal Travnik atarken Hatayspor'un sayısını 75. dakikada Onur Ergün kaydetti.

Bu sonucun ardından peş peşe iki galibiyet alan Kasımpaşa puanını 18'e çıkardı. Hatayspor ise 32 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 3-1 HATAYSPOR

GOL: 1' Eysseric, 6' Umut Bozok, 50' Travnik (Kasımpaşa), 75' Onur (Hatayspor)

İlk yarı sonucu: 2-0

 

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ taraftan Ben Ouannes’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Eysseric’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
6. dakikada Ahmet Engin’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bozok’un plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
19. dakikada Diouf’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kamara’nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

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50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında oluşan karambolde kale önünde Travnik’in yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
67. dakikada Kamara’nın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Muhammed Mert’in yaptığı kafa vuruşunda Hadergjonaj çizgi üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
75. dakikada sol taraftan Saint- Louis’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde topu kontrol eden Onur Ergün’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ata Yıldırım xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Eren Elmalı xx, Doğucan xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+1 ?), Hajradinovic xx, Ahmet Engin xx, Eysseric xxx (Travnik dk. 35 xxx), Ouannes xxx (Yusuf Erdoğan dk. 74 x), Umut Bozok xxx
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Sadık Baş xx, Fatih Kuruçuk xx, Falette xx (Burak Öksüz dk. 46 x), Bülent Cevahir xx (Kamil Ahmet Çörekççi dk. 46 x), Kamara xx, Sackey xx (Onur Ergün dk. 46 xxx), Saint- Louis xx, Lobzhanidze xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?), Muhammed Mert xx (Mehdi dk. 69 x), Diouf xx
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Eray Akar, Osman Can Güleryüz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6), Travnik (dk. 50) (Kasımpaşa), Onur Ergün (dk. 75) (Hatayspor)
Sarı kart: Travnik (Kasımpaşa)

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