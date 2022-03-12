Kasımpaşa 3 - 1 Çaykur Rizespor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kasımpaşa, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Mabil, 71. dakikada Umut Bozok ve 74. dakikada Fall kaydetti. Çaykur Rizespor'a 65. dakikada Selim Ay'ın kaydettiği gol yeterli olmadı.

Karadeniz ekibinde Fabricio, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı ve kümede kalma yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Bolasie’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Boldrin’in penaltı noktası yakından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

27. dakikada Mortadha’nın pasında topu alan Mabil’in ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Muleka’nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

34. dakikada Eysseric’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Mortadha’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çeldi.

37. dakikada Eysseric’in pasıyla savunma arkasına koşu yapan Muleka’nın ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akkan’ı geçip sol çaprazdan yaptığı vuruşta Holmen boş kaleye giden topu çıkardı.

İKİNCİ YARI

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57. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse’nin vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Umut Bozuk’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muleka’nın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Boldrin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Doğucan Haspolat'tan seken topu Selim Ay, Holmen'in önüne gönderdi. Holmen’in ardından meşin yuvarlak Cisse’de kaldı. Cisse’den seken topu alan Selim Ay ise ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

71. dakikada Hajradinovic’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Umut Bozuk’un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada sol kanattan Hajradinovic’in ortasında ceza sahası içinde topu alan Fall düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada sol kanatta Baiano'nun Umut Bozok'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Sarper Barış Saka, Baiano'ya direkt kırmızı kart gösterdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Tarkan Serbest xx, Mortadha xxx, Doğucan Haspolat xx (Tunay Torun dk. 90+3 ?), Eysseric xxx (Rayane Aabid dk. 87 ?), Fall xx (Ahmet Emin Engin dk. 90+3 ?), Hajradinovic xx, Muleka xxx, Mabil xxx (Umut Bozok dk. 61 xx)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Baiano x, Holmen x, Selim Ay x, Eren Albayrak x (Cemali Sertel dk. 46 x), Phiri x, Gedson Fernandes x (Erik Sabo dk. 80 ?), Boyd x, Boldrin x (Deniz Hümmet, 77 x), Bolasie x (Yusuf Sarı dk. 57 x), Cisse x (Pohjanpalo dk. 77 x)

Goller: Mabil (dk. 27), Umut Bozok (dk. 71), Fall (dk. 74) (Kasımpaşa), Selim Ay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Baiano (dk. 86) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Tarkan Serbest (Kasımpaşa)