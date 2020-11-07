Kasımpaşa 2-2 Antalyaspor / Maçın özeti ve golleri

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Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ve 65. dakikada Armin Hodzic atarken Antalyaspor'un sayılarını 72. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Sydney Sam kaydetti.

Antalyaspor'un 54. dakikada Sydney Sam ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12'ye, Antalyaspor ise 9'a çıkardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk. 90 6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (DK. 72 Eren Albayrak)

Goller: Dk. 8 Koita, Dk. 65 Hodzic (Kasımpaşa), Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Sadiku, Dk. 82 Tirpan, Dk. 90 6 Haddadi (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

3. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan attığı pas sonucunda sol çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Hodzic'in şutunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

7. dakikada Aytaç'ın pasında yine ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hodzic, meşin yuvarlağı sağ çekip rakibini geçerek şutu çekti ancak top kalenin solunda dışarı gitti.

8. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleciyle karşı kaşıya kalan Koita, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi:1-0

41. dakikada Hadergjonaj ceza sahası içindeki Koita'ya yerden pasını gönderdi. Koita'nın vuramadığı topla arka tarafta buluşan Yusuf Erdoğan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

55. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında Gökdeniz Bayrakdar topa kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak Sidney Sam'ın önende kaldı. Sidney Sam topu ağlara gönderse de Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gelip izleyen hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

63. dakikada ceza sahasından çıkmaya çalışan Kasımpaşa topu Antalyasporlulara kaptırdı. Podolski ceza sahası önünden meşin yuvarlağı topukla Gökdeniz'in önünde bıraktı. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in meşin yuvarlağa vuruşunda kaleci kurtardı.

65. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Hodzic, topu kafasıyla kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 2-0

72. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Nuri Şahin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1

77. dakikada Tirpan'ın ceza sahası içinden şutunda defanstan seken topa yine ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Eren Albayrak'ın ortasında Tarkan Serbest'ten ceza sahası içinde seken top Sidney Sam'de kaldı. Penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Sam, Kasımpaşalı 4 oyuncuya rağmen topu ağlara gönderdi: 2-2

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