Kasımpaşa 2 - 2 Alanyaspor (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Yenik duruma düşmesine karşın geri dönüp öne geçen Kasımpaşa, Efkan Bekiroğlu'nun golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa'nın gollerini 65. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Alanyaspor'un golleri, 42. dakikada Wilson Eduardo ve 74. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28'e yükseltti. Alanyaspor ile puanını 40 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Çağan Kayra Erciyas’ın geri pasında araya giren Umut Bozok’un ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Evren Eren Elmalı’nın sol kanattan pasında ceza yayında topla buluşan Rayane Aabid’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

25. dakikada sağ kanattan Mamadou Fall’ın ortasında ceza sahası içinde Umut Bozok’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

27. dakikada hızla çıkan Alanyaspor’da Daniel Candeias’ın sağ kanattan pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Oğuz Aydın’ın kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

42. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'ten seken topa Wilson Eduardo'nun röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1