Kasımpaşa 2 - 1 Gaziantep FK (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 90+7'de bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gaziantep FK, 35. dakikada Djilobodji ile öne geçti. Kasımpaşa bu gole, 41. dakikada Muleka ve 90+7'de Hadergjonaj'ın penaltı golüyle yanıt verdi.

Kasımpaşa'da Hajradinovic 22. dakikada, Gaziantep FK'da Djilobodji ise 65. dakikada kırmızı kart görüp oyun dışında kaldılar.

Bu sonuçla Gaziantep FK 40 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 41'e yükseltti.

DEVRE ARASINDA GERGİNLİK

Kasımpaşa'nın Gaziantep FK'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik meydana geldi.



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ederken, ev sahibi ekip karşılaşmanın 22. dakikasında Hajradinovic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip 35. dakikada Djilobodji'nin golüyle öne geçerken, Kasımpaşa ise 41. dakikada Muleka'nın attığı golle 10 kişi kalmasına rağmen eşitliği sağladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi. Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



16. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol kanatta Sagal’da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Muhammet kafayı vurdu ancak kaleci Ertuğrul topu kontrol etmeyi başardı.

22. dakikada Hajradinovic’in Doğan’a yaptığı hareket sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kartını çıkardı. Daha önce 15. dakikada, düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gören Hajradinovic, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

35. dakikada sağdan kazanılan kornerde Furkan ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Figueiredo kafayla arka direğe aşırtırken, müsait durumdaki Djilobodji kafayla takımını öne geçirdi. 0-1

41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj’ın ceza sahası içine ortasında Umut Bozok voleyle vurdu. Bu pozisyonda Günay gole izin vermezken, dönen topu Muleka tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

45. dakikada Hadergjonaj’la verkaç yaparak ceza sahasına giren Umut Bozok sağ çaprazdan sert vurdu ancak top kaleci Günay’da kaldı.

İkinci yarı

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60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eyyseric, ceza sahasına hareketlenen Muleka’ya ortaladı. Bu futbolcunun ön direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

65. dakikada Gaziantep FK faul kazanırken, bu sırada sahadaki oyuncular da birbirleriyle tartıştı. Kasımpaşa yedek kulübesinin tartışmaya dahil olması sonrasında Djilobodji ile Serkan Reçber arasındaki diyaloğun ardından Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Djilobodji’ye direkt kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Mabil ceza sahası içi arka direğine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Tarkan düzeltip sert vurdu ancak top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87. dakikada Mabil’in soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Spajic kafayı vurdu ancak savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'ın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'ın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ve kaleci Günay'ı farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 2-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan xxx, Spajic xxx, Mortadha xx (Mabil dk. 80 xx), Rayane Aabid xxx (Doğucan dk. 80 x), Muleka xxx, Hajradinovic x, Eysseric xxx, Ahmet Engin xx (Eren Elmalı dk. 68 xx), Umut Bozok xxx (Fall dk. 59 xx)

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Caulker x (Halil İbrahim dk. 46 x), Tosca xx, Recep xx (Messaoudi dk. 61 x), Furkan xx (Maxim dk. 61 x), Kitsiou xx, Doğan x, Sagal xx (Ertuğrul dk. 73 x), Figueiredo xx (Vetrih dk. 83 ?), Muhammet x

Goller: Djilobodji (dk. 35) (Gaziantep FK), Muleka (dk. 41), Hadergjonaj (dk. 90+7 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Hajradinovic (dk. 22) (Kasımpaşa), Djilobodji (dk. 65) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Tarkan, Eyyseric (Kasımpaşa), Caulker, Kitsiou, Messaoudi (Gaziantep FK)