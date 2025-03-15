Kasımpaşa 2-1 Alanyaspor (Süper Lig maçı özeti)

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Fall ve 36. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Alanyaspor'un tek golü ise 38. dakikada Vilhena'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligde dört maç sonra galibiyet aldı. Alanyaspor, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde 35 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Lima, Enes, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf, Cordova