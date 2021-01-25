Kasımpaşa 2-0 Sivasspor / Maçın özeti ve goller

Kasımpaşa ile Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın gollerini 6. dakikada Hajradinovic ve 17. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonucun ardından iki maç sonra galibiyet alan Kasımpaşa puanını 25'e çıkardı. 5 hafta sonra mağlup olan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.

81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90 1 Kayode)

Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)

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