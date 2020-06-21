Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe | Maçın özeti ve golleri

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3'te Yusuf Erdoğan kaydetti.

Fenerbahçe'nin 88. dakikada Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'de son 6 maçta 5. galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti. Fenerbahçe 43 puanda kaldı.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı başladı

Canlı Anlatım

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

55. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic, topu Thiam'ın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun Luiz Gustavo'yu şık bir şekilde çalımladıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

78. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ayak içi vuruşunda kaleci Ramazan Köse, soluna uzanarak topu çeldi ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Aynı dakikada ev sahibi takımda sağ çaprazdan Yusuf Erdoğan'ın şutunda maçın hakemi Fırat Aydınus, meşin yuvarlağa Hasan Ali Kaldırım'ın eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen ve oyun kuralları içinde değerlendiren hakem Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

88. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında kalesini terk eden kaleci Ramazan Köse'den önce topa kafayı vuran Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR odasıyla görüşen Fırat Aydınus, gol pozisyonunun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

90 3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Altay'ın ayağıyla uzaklaştırmak istediği top, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90 6. dakikada Vedat Muric'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 88 Ndongala), Koita (Dk. 77 Gohou)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Luiz Gustavo, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Dk. 64 Mehmet Ekici), Tolga Ciğerci (Dk. 90 Jailson), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk. 64 Zajc), Muric

Goller: Dk. 55 Thiam, Dk. 90 3 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Meriah, Dk. 24 Tirpan, Dk. 73 Pavelka, Dk. 84 Gohou (Kasımpaşa)

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!