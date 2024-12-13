Kasımpaşa 2-0 Eyüpspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan 'Semt Derbisi'nde kazanan taraf 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Brekalo ve 82. dakikada Antonin Barak kaydetti.

Evinde bu sezon ilk kez galibiyet alan Kasımpaşa puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 26 puanda kaldı.

EMRE MOR İLK KEZ SÜRE ALDI

Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak uzun süre kadroya dahil olamayan Emre Mor, Kasımpaşa maçının 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Emre Mor'un 66 numaralı forma tercihi ise Arda Turan'a jest olduğu ifade edildi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Brekalo, Da Costa

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Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada gelişen atakta Emre Akbaba ile verkaç yapan Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak köşeden auta çıktı.

28. dakikada orta sahada topu kontrol eden Winck'in sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Fall'ın yerden vuruşunda, kaleci Berke Özer topu ayaklarıyla kornere çeldi.

48. dakikada Eyüpspor'da Caner Erkin'in sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Gianniotis kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Winck'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

57. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brekalo'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.

77. dakikada sağ kanattan Winck'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası yakınından Brekalo'nun yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

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82. dakikada Kasımpaşa ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Fall'ın pasıyla ceza sahasına giren Hajradinovic, topu penaltı noktası yakınındaki Barak'a çıkardı. Bu oyuncunun dönerek sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

89. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno'nun ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Gianniotis'in müdahale ettiği top kornere gitti.

90+1. dakikada Brekalo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Barak'ın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleciye çarparak kornere çıktı.