Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor

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Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Kasımpaşa'da Mame Thiam 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 39'a çıkardı. Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı. Karadeniz ekibinin ligde kalma mücadelesi son 2 haftada devam edecek.

KASIMPAŞA 2-0 ÇAYKUR RİZESPOR

GOLLER: 53' Hajradinovic, 78' Anıl Koç

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam, Gohou.

Rizespor'un: Tarık, Orhan, Fernandes, Burak, Talbi, Alberk, Diomande, Oğuz Kağan, Boldrin, Garmash, Skoda

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

12' Hajradinovic kaleye uzak bir mesafeden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Yerden seken top kaleci Tarık'ın ellerinde kaldı.

15' Tirpan orta yuvarlağın Çaykur Rizespor yarı alanına bakan tarafından savunma arkasına harika bir pas attı. Thiam top yere düşmeden kafayı vururken direk dibine iyi uzanan Tarık gole izin vermedi.

31' Aytaç'ın pas hatası sonrası Çaykur Rizespor üç kişiyle rakip kaleye geldi. Skoda ceza sahasının sağ çaprazından topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak Ramzan'da kaldı.

40' Aytaç Kara ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Savunmaya çarpan top yön değiştirirken Tarık iyi bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

53' Ceza alanı dışında topu önünde bulan Hajradinovic sol ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı.

57' Boldrin'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Alberk, sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı ancak şutunda isabet sağlayamadı.

78' Oyuna biraz önce giren Anıl Koç topla ilk buluşmasında sağ kanattaki boşluğu değerlendirdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. 25 yaşındaki futbolcu uygun durumda yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

90' Kasımpaşa'da Mame Thiam penaltı kaçırdı.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Tirpan, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk. 68 Tarkan Serbest)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak (Dk. 46 Melnjak), Talbi, Alberk Koç, Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Diomande (Dk. 77 Samudio), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Abdullah Durak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), Skoda

Goller: Dk. 53 Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Albayrak, Dk. 61 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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