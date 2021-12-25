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Kasımpaşa 2 - 0 Altay (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#Kasımpaşa#Altay
Kasımpaşa 2 - 0 Altay (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Altay karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan Kasımpaşa, 7 maç sonra 3 puan almış oldu.

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Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı konuk etti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın kapışmasında gülen taraf, 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ryan Donk ve 89. dakikada Umut Bozok kaydetti. Umut Bozok, 52. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Altay'da Cebrail, 67. dakikada ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa, bu sonuçla 7 maç sonra kazandı ve puanını 15 yaptı. Altay ise galibiyet hasretini 12 maça çıkardı ve 18 puanda kaldı.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Altay

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